Выручка холдинга Уоррена Баффетта во втором квартале упала примерно на $6,8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Выручка холдинга Berkshire Hathaway одного из богатейших людей мира Уоррена Баффетта сократилась во втором квартале текущего года до $56,84 млрд по сравнению с $63,598 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в субботу отчетности холдинга.

В документе приведены результаты деятельности Berkshire Hathaway за квартал, истекший 30 июня. Операционная прибыль снизилась с $6,14 млрд во втором квартале прошлого года до $5,51 млрд за аналогичный период времени этого года. Чистая прибыль, наоборот, возросла с $14,173 млрд до $26,407 млрд. Уценка активов холдинга составила $10,9 млрд, из которых $9,8 млрд пришлось на компанию Precision Castparts, приобретенную в 2016 году.

Холдинг увеличил вложения в ценные бумаги федерального правительства США и правительств других стран. Данный показатель по состоянию дел на 30 июня этого года составлял $18,574 млрд по сравнению с $18,073 млрд 31 декабря 2019 года.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий примерно из 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. Уроженец Омахи (штат Небраска) в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание оценивает состояние бизнесмена в $76,9 млрд - четвертое место по данному показателю в мире.