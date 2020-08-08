Вторую ветку метрополитена Казани начнут строить в конце 2020 года

ТАСС, 8 августа. Работы по строительству второй ветки казанского метрополитена, которая соединит станции "Сахарова" и "Дубравную", начнутся в конце 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Главного инвестиционно-строительствого управления Татарстана (ГИСУ).

"Мы рассчитываем получить контракт и приступить к работам в этом году. На сегодняшний день "Татинвестгражданпроект" уже разработал проектно-сметную документацию", приводятся в сообщении слова директора ГИСУ Марата Айзатуллина.

По его словам, проект проходит государственную экспертизу в Москве. Ее результаты станут известны в течение трех месяцев. Тендеры на строительные работу пройдут в четвертом квартале 2020 года. Инвестором объекта выступит компания IKEA.

"В рамках соглашения, заключенного правительством республики с компанией-инвестором, станция с торговым центром IKEA будет соединена переходом", отметил Айзатуллин.

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.