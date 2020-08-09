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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

В подборку, в частности, вошли E-commerce директор, менеджер по развитию территории, руководитель строительного особо опасного объекта
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Российская платформа поиска работы HeadHunter опубликовала в пятницу подборку высокооплачиваемых вакансий в различных регионах и городах России за август.

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В Москве соискатели на должность E-commerce директора и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями могут рассчитывать на заработную плату от 350 тыс. рублей.

В Набережных Челнах менеджер по развитию территории может зарабатывать от 350 тыс. рублей. На такую же оплату труда может претендовать руководитель строительного особо опасного объекта на Дальнем Востоке.

В подборку, подготовленную платформой, вошли также вакансии директора по маркетингу в Ульяновске (от 300 тыс. рублей), директора обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе (от 300 тыс. рублей), технического менеджера проектов в Санкт-Петербурге (от 180 тыс. рублей) и другие.

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