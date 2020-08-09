В Дагестане в 2020 году планируют почти на 10% увеличить объем производства аквакультуры

МАХАЧКАЛА, 9 августа. /ТАСС/. Рыбоводческие предприятия Дагестана намерены в этом году произвести не менее 5,5 тыс. тонн аквакультуры - почти на 10% больше по сравнению с результатом прошлого года, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев.

"В прошлом году вырастили 5 тыс. 50 тонн. В этом году планируем не менее 5,5 тыс. тонн, это рекордное количество рыбы", - сказал Карачаев.

По его словам, за последние четыре года площадь прудов для выращивания рыбы в республике увеличилась с 3 тыс. га до 18,5 тыс. га. Кроме того, в регионе удалось наладить производство собственного посадочного материала.

"На Широкольском рыбокомбинате [одно из крупнейших рыбоводческих предприятий Дагестана] пробурили две скважины глубиной 750 метров, чтобы получать теплую воду. Благодаря этому они начали получать икру и выращивать до 100 млн личинок частиковых видов рыб в год. Сегодня мы в состоянии всю республику обеспечить посадочным материалом. Сейчас они также выращивают икру осетровых и тоже в состоянии обеспечить весь Дагестан", - рассказал министр.

По данным Минприроды Дагестана, в общей сложности производством товарной аквакультуры в республике занимаются более 90 предприятий.