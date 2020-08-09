В порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Танкер с американской нефтью сорта "Белый Орел" (White Eagle Blend, WEB) прибыл в порт литовского города Клайпеда, топливо в дальнейшем будет отправлено в Белоруссию на Новополоцкий НПЗ. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый Орел" объемом 76 тыс. тонн. К вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", - проинформировал он и уточнил, что первые цистерны на завод прибудут 12-13 августа. По словам Тищенко, нефть поступит на переработку к концу месяца.

"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Белоруссию. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ", - заявил пресс-секретарь концерна.

Поставка танкером осуществлена в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ. Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский).

Первый танкер с американской нефтью в объеме около 80 тыс. тонн прибыл в порт Клайпеды в начале июня, затем сырье железнодорожным транспортом было доставлено на ОАО "Нафтан".