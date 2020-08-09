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Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели

По словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, Россия также предложила властям Кипра поднять до 15% налог на проценты и дивиденды, оставив исключения для институциональных инвестиций
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
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Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Россия ожидает ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Об этом заявил в воскресенье статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"В понедельник на этой неделе мы официально направили голландцам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогооблажения, с тем чтобы выплаты процентов и дивидендов в Голландию также облагались налоговым источником поставки 15%, - сказал он. - Ответа от них ждем в ближайшие недели".

По словам Сазанова, Россия также предложила властям Кипра поднять до 15% налог на проценты и дивиденды, оставив исключения для институциональных инвестиций.

"Мы предложили на большинство выплат в виде процентов и дивидендов из России на Кипр поднять налог у источника до 15%, оставив исключение только в отношении институциональных инвестиций. Таких как банковские кредиты, облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний с долей участия более 15%", - сказал он.

Теги
КипрНидерландыРоссия
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