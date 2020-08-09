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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

Как отметил президент Белоруссии, республика не должна быть "зависима от одной страны"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет покупать нефть и газ там, где ей это будет удобно.

"Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

"Это экономика, от нее никуда не денешься", - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко утверждал, что Белоруссия является вторым крупнейшим потребителем российского газа после Германии, а также закупает огромное количество российской нефти. 4 августа президент республики заявил, что страна потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около $600 млн.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияГерманияРоссияПольша
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