Число рейсов через Санья в июле превысило показатель аналогичного периода 2019 года

САНЬЯ /Китай/, 9 августа. /ТАСС/. Общее число выполненных за июль внутренних рейсов через аэропорт города Санья в южной китайской провинции Хайнань превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает местная газета "Санья жибао".

За июль, согласно опубликованным изданием официальным данным, в общей сложности через Санья было выполнено 9 409 пассажирских рейсов как на прилет, так и на вылет. В июле прошлого года этот показатель составил 9 331 рейс. Что касается авиации общего назначения, указывает газета, то за июль через Санья было выполнено 12 583 перелетов, что на 620% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Пик перевозок с начала этого года был зафиксирован 28 июля - 347 перелетов.

C января по июнь этого года, пишет издание, коэффициент выполнения рейсов согласно расписанию в международном аэропорту Фэнхуан города Санья достиг 92,71%.

Быстрое восстановление пострадавшего из-за пандемии коронавируса авиасообщения до прежнего уровня связано с целым рядом факторов, в числе которых, в частности, повышение квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли острова, снятие запрета на групповые туристические поездки, улучшение эпидемиологической ситуации и активная реализация программы по построению на Хайнане свободного торгового порта.