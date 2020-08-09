В США безработные лишатся надбавки при отказе штатов покрыть 25% этой суммы

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американские безработные не получат надбавку к пособию в размере $400 в неделю, если власти их штатов откажутся покрыть 25% этой суммы. Об этом глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил в воскресенье в эфире телекомпании СNN.

Кадлоу попросили уточнить положения одного из четырех указов, которые президент США Дональд Трамп подписал в субботу в целях смягчения экономических последствий пандемии для жителей страны. В частности, телекомпанию интересовало, действительно ли федеральное правительство США гарантирует надбавку только в том случае, если власти на местах выделят четверть упомянутой выше суммы. "Да, вы правы. Мы [федеральное правительство] будем выплачивать три четверти дополнительной помощи, а власти штатов - остальную четверть. Я считаю, что это сработает, так как мы изыщем нужные для этого средства, перераспределив ассигнования на другие нужды", - уточнил Кадлоу.

Ему был задан вопрос, откуда власти штатов, и так испытывающие серьезные финансовые затруднения ввиду пандемии коронавируса, возьмут дополнительные средства. "Оценки министерства финансов <...> указывают на то, что штаты не израсходовали до конца уже выделенные им средства", - ответил Кадлоу. Он затруднился назвать примерные сроки выплаты пособий по безработице с учетом обещанной надбавки.

По оценке экспертов, власти на местах не вправе доплачивать безработным на основании президентского указа, подписанного в обход Конгресса США. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в воскресенье в эфире телекомпании ABC отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов главы государства. "Оставляю этот вопрос на суд юристов", - заявил Шумер, назвав эти указы "неосуществимыми, слабо проработанными и узкими".

Позиция Трампа

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.