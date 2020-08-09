Более 10 российских авиакомпаний планируют начать полеты в курортные города Турции

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 10 российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные города Турции (Анталья, Бодрум и Даламан), говорится в сообщении Росавиации. С 10 августа Россия откроет авиасообщение с этими городами.

В частности, из Москвы будут летать "Аэрофлот" и "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Россия", а также Royal Flight, "Икар", Red Wings, Nordwind, Azur Air и iFly. Из Ростова-на-Дону рейсы организуют Nordwind, Red Wings, iFly и "Уральские авиалинии", из Санкт-Петербурга - они же и "Россия".

По данным Росавиации, из этих курортных городов Турции возобновят полеты в Россию три турецкие авиакомпании - Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

"Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в России на курорты своей страны", - отметили в Росавиации.

В Росавиации также сообщили, что российские и зарубежные авиакомпании с момента возобновления регулярного авиасообщения между РФ и другими странами выполнили почти 130 рейсов и перевезли в общей сложности более 38,5 тыс. пассажиров.

"1 августа Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств, российские и иностранные авиакомпании выполнили 128 рейсов, перевезено более 38,5 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что полеты выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул.

Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии. С 1 августа было разрешено возобновить его с тремя государствами - Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа возобновятся рейсы между РФ и Швейцарией.