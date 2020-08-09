Установку таксофонов и узлов связи в отдаленных селах Крыма могут начать в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Установка таксофонов и узлов связи в отдаленных населенных пунктах Крымского полуострова может начаться уже в 2020 году, оператор для обеспечения услуг связи уже определен. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, находящийся с рабочей поездкой в Севастополе.

25 апреля 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра РФ, поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос об оказании жителям Крыма универсальных услуг связи. В России единственным оператором универсальных услуг связи является "Ростелеком". В этом качестве в его ведении находятся, в частности, таксофоны, пункты коллективного доступа в интернет и точки доступа Wi-Fi в поселениях, где живут от 250 до 500 человек. Однако в Крыму "Ростелеком" не работает, и необходимо также определить оператора услуг на полуострове.

"[Планируется в селах Крыма и Севастополя] установить таксофоны. Эта работа должна начаться в этом году. Постановление правительства находится на последнем этапе согласования, будет соглашение подписано между агентством и [работающим на полуострове оператором] "Миранда-медиа", которое определено поставщиком услуги. В населенных пунктах маленьких будут устанавливаться таксофоны, разворачиваться базовые станции подвижной телефонной связи - и будет и интернет, и мобильная, и фиксированная связь", - сказал Духовницкий.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах, где проживают 100-500 человек и услуги связи не обеспечиваются должным образом.

В мае в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма ТАСС сообщали, что власти намерены провести инвентаризацию технических средств предоставления универсальных услуг связи на полуострове.

"Завершается подсчет населенных пунктов. И в соответствии с этим [результатом инвентаризации] будет работа, будет проект сделан, на всех уровнях рассмотрен и утвержден, и по этому проекту начнем строительство", - отметил Духовницкий.