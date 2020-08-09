Мнучин заявил, что Трамп готов в суде отстаивать законность мер поддержки людей в пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Администрация США готова в суде отстаивать законность четырех указов, которые президент США Дональд Трамп подписал в обход Конгресса в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны. Об этом министр финансов Стивен Мнучин заявил в воскресенье в эфире телеканалу Fox News.

"Мы проверили [законность] всех этих действий у юрисконсультов", - информировал он. "Демократам придется долго объясняться, если они бросят нам вызов в суде и остановят таким образом выплату пособий по безработице американцам, которые привыкли тяжело трудиться, но потеряли работу из-за [пандемии] COVID-19", - добавил глава Минфина США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила телекомпании СNN, что юристы партии считают неконституционными указы главы государства, подписанные в обход Конгресса. Лидер же демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в эфире телекомпании ABC отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов президента США. И Шумер, и Пелоси достаточно ясно выразили свою негативную позицию по отношению к этим указам в совместном заявлении в субботу.

Президент США Дональд Трамп 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом глава Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.

Администрация Трампа предъявила и ряд условий. Безработные не получат надбавку к пособию в размере $400 в неделю, если власти их штатов откажутся покрыть 25% этой суммы. Эту информацию подтвердил СNN глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.