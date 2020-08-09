Минпромторг предлагает поддерживать промышленные кластеры, участвующие в нацпроектах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ намерено переориентировать систему господдержки промышленных кластеров, сделав критериями ее получения нацеленность на реализацию нацпроектов и экспортного потенциала. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"Учитывая все успехи кластерной политики в России, мы все равно понимаем, что настало время менять требования и переходить на новый уровень развития. В частности, мы предлагаем переориентировать программы развития кластеров и установить в качестве критерия предоставления господдержки обязательное условие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала", - сказал Беспрозванных изданию, добавив, что необходимо провести приоритезацию господдержки для кластерных проектов с участием предприятий ОПК и сделать акцент на обязательстве по наращиванию промышленного производства гражданской продукции.

Замглавы Минпромторга также подчеркнул важность перехода от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение результатов. По его словам, в качестве критериев будут учитываться прирост объемов промпроизводства по отношению к размеру субсидии (он должен составлять 5 к 1), а также прирост объемов производственной кооперации с другими участниками кластера по отношению к размеру субсидий (3 к 1) и прирост налоговых отчислений в федеральный бюджет по отношению к размеру субсидии (1,5 к 1).

В качестве лидеров по развитию успешных кластеров замминистра промышленности и торговли отметил Татарстан с десятью кластерами, Челябинскую область (7 кластеров), Санкт-Петербург (4 кластера), Ульяновскую область (3 кластера) и Ставропольский край (2 кластера). По его словам, развитию кластерных структур во многом способствует снижение административных барьеров и разнообразие производственных компетенций в регионах.

Также Беспрозванных назвал одним из приоритетов министерства поддержку частных промышленных парков, указав на заинтересованность в появлении большего числа проектов по типу индустриального парка Wildberries в Краснодарском крае, которые развивают взаимовыгодное сотрудничество крупного бизнеса с регионами, а также помогают создавать рабочие места для малого и среднего бизнеса и наращивать долю отечественной продукции на рынках. Замглавы Минпромторга сообщил о готовности ведомства компенсировать регионам затраты на строительство индустриальных парков и промышленных технопарков за счет налоговых отчислений резидентов этих объектов в федеральный бюджет.

"Схема следующая: частный инвестор строит индустриальный парк и обеспечивает привлечение резидентов. Регион при этом начинает возмещать часть затрат инвестора по созданию парка, либо начинает строить часть внешней инфраструктуры для парка: подъездные дороги, электроподстанцию, внешние линейные объекты. После этого регион может подать заявку в Минпромторг на получение компенсации затрат по поддержке за счет возврата налоговых и таможенных платежей резидентов в федеральный бюджет. Ему вернут вложенные средства, при этом в регионе появится промышленный объект, предоставляющий новые рабочие места", - пояснил изданию Беспрозванных.