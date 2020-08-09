Власти Кипра прокомментируют ход переговоров с РФ по налогам только после их завершения

НИКОСИЯ, 9 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Кипрская сторона сможет прокомментировать ход диалога с РФ о пересмотре соглашения об условиях ухода от двойного налогообложения только после завершения переговоров. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь кипрского Минфина Андри Кунну перед поездкой в Москву делегации переговорщиков во главе с министром финансов Константиносом Петридисом.

Отвечая на просьбу ТАСС сообщить реакцию Никосии на направленное ей со стороны Москвы предложение поднять до 15% налог на проценты и дивиденды при сохранении исключения для институциональных инвестиций, Кунну сообщила, что переговоры продолжаются. "Переговоры все еще продолжаются при наличии перспективы их завершения после визита министра финансов Республики Кипр, который запланирован на 10 и 11 августа 2020 года, - отметила она. - Сегодня вечером министр будет в России. Поэтому любые заявления, касающиеся этого вопроса, следует делать после завершения этих переговоров".

О том, что Россия предложила властям Кипра поднять до 15% налог на проценты и дивиденды, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил в эфире Первого канала в воскресенье статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, который непосредственно вел с российской стороны в последние месяцы диалог с кипрским Минфином.

В прошлый понедельник в министерстве финансов РФ сообщили, что Россия с 3 августа запустила денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром. В ответ Андри Кунну сообщила ТАСС, что кипрский Минфин намерен продолжать диалог с РФ, что последний раунд переговоров запланирован на 10 и 11 августа в Москве.

Минфин России ранее провел переговоры с кипрскими коллегами по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ходе переговоров, как информировало российское ведомство, Кипр выдвинул свои предложения, "проанализировав которые Минфин РФ пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".

За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - более 1,9 трлн руб., подчеркивают в Минфине РФ.