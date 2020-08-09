Уйба заявил, что выпадающие доходы бюджета Коми к концу года достигнут 19,8 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 9 августа. /ТАСС/. Выпадающие налоговые доходы бюджета Республики Коми из-за пандемии достигнут к концу этого года 19,8 млрд рублей. При этом регион уже получил из федерального бюджета 4,1 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности и рассчитывает на следующий транш федеральной поддержки, рассказал в воскресенье врио главы республики Владимир Уйба.

Ранее в июле руководитель региона сообщал о факте недобора 9 млрд рублей налоговых доходов, а к концу года прогнозировался недобор 17 млрд рублей.

"Поддержка со стороны федерального центра уже оказывается и очень серьезная. Мы уже получили в мае дотацию почти 2 млрд рублей и на прошлой неделе еще 2,1 млрд рублей, то есть всего 4,1 млрд рублей. У нас выпадающих доходов 19,8 млрд рублей до конца года, это расчет. Поэтому мы подготовили письмо президенту РФ Владимиру Путину, оно ушло в работу. В понедельник или во вторник будет резолюция. Надеюсь, что положительная, потому что предварительно прорабатывали вопрос с коллегами из администрации президента", - рассказал Уйба в большом спец-выпуске ответов на вопросы жителей региона, он размещен на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, он "практически уверен, что федеральный бюджет окажет помощь". "Эти средства в первую очередь направляются на защищенные статьи регионального бюджета, в первую очередь на выплаты зарплаты бюджетникам", - добавил врио главы республики.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 9 августа в Коми подтверждено 5 738 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 60 случаев. Выздоровели 4 594 человека, 69 умерли.