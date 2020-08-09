В Коми создали региональную лизинговую компанию с уставным капиталом в 260 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 9 августа. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания создана в Республике Коми с уставным капиталом в 260 млн рублей, к 2024 году он возрастет до 700 млн рублей. Предприниматели региона могут рассчитывать на приобретение в лизинг оборудования по льготным ставкам, сообщил в воскресенье врио главы региона Владимир Уйба.

"Это государственная республиканская лизинговая компания, мы ее создали, наполняем уставной капитал, чтобы она была не "пустышкой". На сегодня 260 млн рублей нашли, чтобы наполнить уставной капитал. К 2024 году наполним компанию до 700 млн рублей. Будем оказывать помощь [предпринимателям], это будут льготные ставки, будем это контролировать", - сказал Уйба в большом спецвыпуске ответов на вопросы жителей региона, который размещен на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, приоритеты отдадут тем предпринимателям, которые вкладывают в республику, чей бизнес зарегистрирован в республике, налоги остаются здесь, "им будет зеленый свет". "Это может быть не только крупный, и средний бизнес. Сегодня очень много лизингового оборудования, которое может применяться в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, в переработке молока", - сказал Уйба, отвечая на вопрос о более доступных лизинговых программах в регионе.