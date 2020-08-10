Росстат будет высчитывать большую часть индекса потребительских цен с помощью ИИ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Существенная часть индекса потребительских цен с 2021 года будет рассчитываться с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал глава Росстата Павел Малков.

По его словам, эксперименты с ИИ уже ведутся при расчете индекса потребительских цен и его применение может быть полезно для структуризации большого объема данных: "Важно понимать, что данные, полученные с контрольно-кассовой техники, не структурированы: какой-нибудь батончик "Сникерс" только в Москве имеет свыше 1500 вариантов внутреннего наименования или кодировки. То есть вы купите один и тот же товар в нескольких магазинах, а посмотрите на кассовый чек - он везде будет называться по-разному".

Для того, чтобы разобрать эти данные и точно идентифицировать товары как раз и требуется применение технологий искусственного интеллекта, пояснил глава Росстата. "По-другому никак. Мы уже экспериментируем и рассчитываем на то, что в следующем году существенная часть индекса потребительских цен будет рассчитываться с помощью этих технологий", - сказал Малков.