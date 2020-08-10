Счетная палата раскритиковала Минпросвещения за исполнение бюджета в 2019 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Счетная палата указала на достаточно низкое исполнение расходов федерального бюджета Министерством просвещения России за 2019 год. Это следует из сообщения ведомства, которое проверило, как в прошлом году исполняли бюджет Минпросвещения и Рособрнадзор.

"Контрольное ведомство указало на достаточно низкое исполнение расходов федерального бюджета - 82% от предоставленных министерству ассигнований. Неизрасходованными остались свыше 37,1 млрд рублей. Такой остаток образовался преимущественно из-за несвоевременного заключения контрактов с поставщиками товаров, работ и услуг, несоблюдения сроков поставки оборудования", - говорится в сообщении.

Также Минпросвещения неравномерно тратило средства в течение прошлого года, указали в ведомстве. Почти половина кассовых расходов (это 81,5 млрд рублей) пришлась на четвертый квартал.

Госпрограмма и нацпроект

Отмечается, что не в полном объеме освоены средства на реализацию пилотной госпрограммы "Развитие образования" и нацпроекта "Образование". Из утвержденных в 2019 году на госпрограмму 229,3 млрд рублей израсходованы меньше 198 млрд рублей или 86,3% от утвержденных сводной бюджетной росписью средств.

"Наименьшее исполнение сложилось в рамках второй подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" - только 82%. Основной причиной низкого исполнения является неосвоение субъектами РФ межбюджетных трансфертов. Из 100 показателей госпрограммы по итогам 2019 года не достигнуты значения 14, пять из которых характеризуют дошкольное образование. В основном это показатели, связанные со строительством и созданием дополнительных мест в школах и прочих образовательных организациях", - приводятся в сообщении слова аудитора Счетной палаты Дмитрия Зайцева.

Кассовое исполнение по нацпроекту "Образование" составило 91% от утвержденных ассигнований или 98,7 млрд рублей. Самый низкий уровень (83,5%) сложился по входящему в него федеральному проекту "Современная школа", что связывается с недостатками в работе с проектной документацией и несвоевременным заключением контрактов с генеральными подрядчиками.

Показатели нацпроекта

При этом из 38 запланированных на 2019 год показателей по федеральным проектам нацпроекта в срок выполнены всего 18. Четыре индикатора не достигнуты, в том числе один из ключевых показателей - "Средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований", методику его оценки разработал и применяет Рособрнадзор, указали в ведомстве.

В Счетной палате считают некорректным подход Рособрнадзора, который предлагает для определения указанного показателя брать средневзвешенное значение результатов трех международных исследований качества подготовки обучающихся: PISA, TIMSS и PIRLS. Так, данные исследования охватывают различные возрастные группы учащихся и направления их подготовки, имеют разные циклы измерения и их проведение не совпадает между собой по годам.

"Для понимания места России среди ведущих стран мира по качеству общего образования представляется целесообразным рассматривать результаты каждого исследования отдельно, как это принято в международной практике, а не делать средневзвешенный показатель", - отметил Зайцев.