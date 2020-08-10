Суд отказал "Газпрому" в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.

"Рассмотрев ходатайство и проверив техническую возможность проведения судебного заседания путем использования видеоконференц-связи 17 августа 2020 года, суд установил отсутствие технической возможности проведения судебного заседания путем использования видеоконференц-связи в назначенное время. С учетом изложенного, данное ходатайство удовлетворению не подлежит", - говорится в материалах.

О закупке

В начале июня "Газпром инвест" объявил тендер на поставку 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная начальная цена закупки составляла 98 млрд рублей. Согласно документации закупки, поставку труб на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово планируется осуществить в период с 30 марта 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что поставка была разделена между пятью компаниями. Крупнейшим поставщиком стала "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) с долей в 35%. Следом идет "Северсталь" (25%), ЧТПЗ и ТМК (по 15% каждая), а также Загорский трубный завод (10%). ЧТПЗ и ЗТЗ официально подтвердили ТАСС свои доли участия в поставках.

21 июля стало известно о заключении пяти договоров по закупке.

В середине июня в ФАС заявили о поступивших жалобах на закупку "Газпрома". Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая поступила от физического лица. "Газпром" в свою очередь назвал их необоснованными. "Практика подачи жалоб со стороны компаний, тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - сказали в компании.

По итогам рассмотрения жалоб заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев сообщил ТАСС о выявленных технических нарушениях, которые не повлияли на права участников и будут устранены при заключении договора. 15 июля "Газпром" обжаловал в Арбитражном суде города Москвы предписание антимонопольной службы.