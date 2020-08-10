"Известия": выплаты северных надбавок могут распространить на работающих удаленно россиян

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выплаты северных надбавок, составляющие до 100% от заработной платы, могут быть распространены и на сотрудников, которые работают удаленно. Этот вопрос обсуждается рабочей группой, занимающейся разработкой законопроекта о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на постановление нижней палаты парламента.

Как пояснил изданию член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, практический интерес в первую очередь представляет вопрос о выплатах надбавок к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поскольку работа в шахтах или, к примеру, на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате. Размер надбавок различается в зависимости от территории и рассчитывается согласно районному коэффициенту, однако в целом они составляют от 15% до 100% от зарплаты.

"Известия" сообщают, что максимальные надбавки планируется начислять тем, кто трудится в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах. Помимо этого, рассматривается вопрос о начислении доплат за стаж работы на Севере. Их размер будет варьироваться в пределах 10-100% в зависимости от местности и периода, поясняет газета.

"Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?" - отметил Прокопов.

В Минтруде на вопрос газеты сообщили, что внесение тех или иных изменений в редакцию статей законопроекта будет решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы.

О законопроекте

16 июня единороссы внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Документом устанавливается и возможность компенсации расходов удаленных работников. "В коллективных договорах, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых договорах о дистанционной работе может предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации", - указывается в законопроекте.

Допускается заключение трудового договора о дистанционной работе и соглашения об изменении его условий путем обмена электронными документами. При этом в качестве места заключения такого договора указывается место нахождения работодателя. Кроме того, для расторжения трудового договора об удаленной работе устанавливаются общие основания, предусмотренные ТК РФ, а не самим договором, как это было ранее.

20 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной работы.