Резидент ТОР "Камчатка" построит новые рыбозаводы в рамках инвестпроекта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Строительство новых рыбоперерабатывающих предприятий и модернизацию уже действующих заводов планирует крупнейший резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" ООО "Витязь-Авто" после расширения границ территории опережающего развития. Инициатива уже поддержана на уровне краевого правительства, в настоящий момент идут согласования на федеральном уровне, сообщил ТАСС генеральный директор рыбодобывающей компании Алексас Раманаускас.

"Нашей компании уже более 20 лет и модернизировать заводы необходимо, время пришло. Расширение границ ТОР позволит нам использовать все преимущества преференциального режима ведения бизнеса, сэкономить на каких-то позициях и вложить эти средства в строительство новых предприятий также в границах территории опережающего развития. Краевые власти нашу инициативу поддержали, сейчас ждем согласования на уровне федеральном. Надеемся, что к концу года разрешение на расширение мы получим и сможем приступить к модернизации производства", - сказал Раманаускас.

В настоящий момент на Камчатке более 100 проектов имеют статус резидентов ТОР, которые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок.