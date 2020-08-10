Прокуратура отреагировала на более 180 жалоб бизнесменов РФ на срывы оплаты госконтрактов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Органы прокуратуры рассмотрели более 180 жалоб предпринимателей на несвоевременную оплату работ и поставок товаров по госконтрактам и договорам с компаниями с госучастием, которые в этом году поступили российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, цитируя письмо первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

"По результатам настоящей проверки прокурорами 19 регионов страны внесено 30 представлений, возбуждено 11 административных дел по статье 7.32.5 КоАП ("Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), один материал направлен в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц. Благодаря принятым мерам погашено почти 27 млн рублей задолженности перед предпринимателями", - написал Буксман, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, в органах военной прокуратуры рассмотрено 13 обращений хозяйствующих субъектов по вопросу неоплаты исполненных контрактов со стороны федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобороны России, а также судебных решений о взыскании просроченной кредиторской задолженности. Доводы 12 обращений нашли свое подтверждение, говорится в письме заместителя генпрокурора.

Также Главная военная прокуратура при проверке выявила "факты образования просроченной кредиторской задолженности Минобороны России перед подведомственными предприятиями военно-строительного комплекса". Для устранения указанных нарушений 17 июля соответствующее представление внесено руководителю департамента строительства Минобороны, результаты его рассмотрения контролируются, сообщил в письме Буксман.

В целом после прокурорского вмешательства только в первом полугодии 2020 года погашена задолженность публичных заказчиков перед предпринимателями в размере более 16,5 млрд рублей, а всего за пять лет - почти 163 млрд рублей, добавил в письме представитель Генпрокуратуры.