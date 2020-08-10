Комсомольск-на-Амуре получил 54 млн рублей на ремонт поврежденных паводком дорог

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Власти Комсомольска-на-Амуре получили средства из федерального бюджета на ремонт более 70 дорог, которые были повреждены прошлогодним паводком. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации города.

"Город получил 54 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на восстановление дорог после паводка 2019 года. Эти дороги либо попали в зону паводка, либо были разбиты техникой во время строительства защитных дамб", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что часть средств будет направлена на текущий либо ямочный ремонт асфальтированных дорог. Таких в городе - 22. Также средства направят на восстановление 49 грунтовых дорог в частном секторе. Там требуется отсыпка и грейдирование. К работам планируется приступить в августе.

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года, паводок из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Комсомольск-на-Амуре пострадал наиболее сильно, в городе были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями субъектов профинансировать восстановление транспортной инфраструктуры, пострадавшей во время паводков в четырех дальневосточных регионах.