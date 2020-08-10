"Ъ": число абонентов домашнего интернета в России выросло на 290 тыс. на фоне пандемии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество абонентов домашнего интернета в России по итогам второго квартала 2020 года выросло на 290 тыс. и достигло 33,79 млн. Значительный рост произошел на фоне режима самоизоляции, введенного из-за пандемии, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет агентства TelecomDaily.

По информации издания, прирост абонентов домашнего интернета во втором квартале показали практически все крупные компании. К примеру, база МТС выросла на 2,8% (до 3,8 млн абонентов), "Вымпелкома" - на 1,9% (2,7 млн), "Ростелекома" - на 1% (12,2 млн), "Транстелекома" - на 0,2% (1,8 млн). При этом уже пятый квартал подряд не растет абонентская база пермского "ЭР-Телекома", отмечается в отчете TelecomDaily.

Как пояснил "Коммерсанту" гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, несмотря на рост числа новых пользователей домашнего интернета, операторам достаточно сложно обеспечить качественный прирост выручки. По его словам, средний чек с одного контракта во втором квартале 2020 года составил порядка 368 рублей, что всего на три рубля больше, чем в первом квартале. "Если сценарий с самоизоляцией граждан не повторится, рынок снова вернется к скромной динамике", - заключил Кусков.

Издание сообщает, что в "Ростелекоме", напротив, ожидают роста на рынке фиксированного интернета и во втором полугодии. Увеличения планируется достичь за счет конвергентных предложений, в которые, помимо домашнего интернета, входят также телеканалы, онлайн-кинотеатр и мобильная связь.