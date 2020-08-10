В Крыму к 2025 году построят десять траулеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Море", расположенный в крымском поселке Приморский под Феодосией, заключил договор с ООО "Черноморская рыбодобывающая компания" на постройку 10 траулеров для промысла рыбы в Азовском и Черном морях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленной политики Республики Крым.

Ранее в мае 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о мерах по развитию судостроения в части, касающейся строительства судов рыбопромыслового флота, в том числе на судостроительных верфях, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя.

"При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Республики Крым подписан договор между АО "Судостроительный завод "Море" и ООО "Черноморская рыбодобывающая компания" по строительству 10 средних рыболовецких траулеров-сейнеров для производства лова рыбы в акватории Азово-Черноморского бассейна", - говорится в ответе пресс-службы минпрома республики на запрос ТАСС.

Отмечается, что суда предназначены для промысла рыбы разноглубинными тралами, кошельковым неводом, первичной обработки улова, хранения и транспортировки улова в рефрижераторном трюме в контейнерах или наливом в охлажденном виде.

"Проект рассчитан на срок реализации до 2025 года и позволяет загрузить производственные мощности судостроительного завода и сделать первый шаг в возрождение рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли Республики Крым", - отметили в пресс-службе.

Принятые решения в ходе подготовки и реализации данного контракта, по данным пресс-службы, будут способствовать увеличению загрузки судостроительных организаций, внедрению новых технологий в судостроительную отрасль, обновлению и модернизации производственных мощностей, а также созданию новых рабочих мест.

Меры господдержки

В ответе говорится, что все суда будут зарегистрированы в Российском международном реестре. Это позволит заказчику в лице ООО "Черноморская рыбодобывающая компания" воспользоваться мерами государственной поддержки в соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.

Господдержка предусматривает предоставление субсидии российским организациям путем возмещения 30% стоимости нового судна при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение 5 лет под государственным флагом Российской Федерации.

Ранее в июле президент России сообщал, что в Крыму будут субсидировать 30% стоимости судов определенных типов тому, кто будет заказывать их на крымских верфях. В связи с этим глава республики Сергей Аксенов отметил, что возрождение судостроения в Крыму происходит "сумасшедшими темпами". По его словам, крупные компании уже проявляют интерес к строительству судов и кораблей на крымских заводах на льготных условиях.

Завод "Море" работает с 1938 года, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. С середины 1980-х годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей.

ООО "Черноморская Рыбодобывающая Компания" зарегистрировано в 2014 году в Симферополе. Предприятие занимается рыболовством, продажей рыбы и морепродуктов. ТАСС пока не располагает комментарием предприятия.