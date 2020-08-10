Эксперты: предприниматели в РФ после отмены ЕНВД будут переходить на "упрощенку" и патент

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские предприниматели, которые применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД), после отмены этого режима в 2021 году будут переходить на упрощенную или патентную системы налогообложения. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений и эксперты.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является принятым, заявил в конце июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ЕНВД (или так называемая вмененка) является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Преимущества "упрощенки" и патента

Перейти можно на два режима: упрощенную систему налогообложения (УСН) и патент (не работает для юридических лиц), а можно уйти в самозанятые, если позволяют параметры, сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"В последнее время параметры применения патентной системы сильно модифицировали, расширив торговую площадь и дав право зачитывать страховые взносы. И патент стал удобнее для применения. Ставки упрощенной системы налогообложения в этом году во многих регионах в качестве антикризисной меры снижены, поэтому есть много случаев, когда предприниматели хотят перейти на УСН уже сейчас. Однако не решен главный вопрос - общее снижение ставок в федеральном законе, хотя бы для отдельных видов деятельности", - отметил он.

Член генерального совета бизнес-объединения "Деловая Россия" Сергей Гебель также убежден, что бизнес выберет "упрощенку" или патент, что приведет к "увеличению налогового бремени, но не к радикальному, а с минимально возможными потерями". "Недавние изменения налогового законодательства коснулись этих спецрежимов, что, очевидно, делает их более гибкими и адаптированными к бизнесу", - сказал он.

Гебель не исключил, что с учетом последствий пандемии коронавируса многие предприниматели с небольшими оборотами перейдут на режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. "Налог для самозанятых получает распространение, пользуется популярностью среди "мелкого" бизнеса. Все это, полагаю, вполне достойные альтернативы. Но нужно помнить, что указанные спецрежимы могут применяться не ко всем видам деятельности и при соответствии определенным условиям. Следовательно, некоторые предприниматели будут вынуждены перейти на применение общей системы, что существенно увеличит налоговую нагрузку", - уточнил собеседник агентства.

Процесс перехода на новый режим

С точки зрения перехода к применению другой системы налогообложения особых сложностей не должно возникнуть, уверены представители бизнес-объединений.

"Так, для перехода на "упрощенку" достаточно уведомить об этом налоговый орган по месту учета, но сделать это нужно до 31 декабря 2020 года, то есть, можно и сейчас. Главное - соответствовать критериям для применения этого спецрежима. Для перехода к применению патентной системы необходимо не позднее чем за 10 дней до начала ее применения направить почтой с описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в налоговый орган заявление на получение патента. Для применения режима для самозанятых необходимо встать на учет плательщика этого налога с использованием приложения "Мой налог", - рассказал Гебель.

Однако есть и исключения. Если субъект бизнеса в этом году перестал быть плательщиком налога на вмененный доход, то перейти на "упрощенку" можно с начала того месяца, когда была прекращена обязанность по уплате ЕНВД. "В этом случае надо подать заявление о выборе системы налогообложения не позднее 30 дней со дня прекращения обязанности по ЕНВД", - сказал ТАСС доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член "Партии роста" Вадим Ковригин.

"Я бы посоветовал бизнесу взвесить все "за" и "против". Если переход пока не является выгодным - дождаться официальной отмены ЕНВД и до 31 декабря подать заявление о выборе системы налогообложения. Если УСН окажется меньше, то можно подумать о переходе сейчас, но понимая бухгалтерские и административные риски", - советует эксперт.

Глава "Опоры России" Александр Калинин отметил, что правительство и депутатский корпус сделали достаточно для "бесшовного" перехода с ЕНВД на другие режимы. В частности, расширили для индивидуальных предпринимателей возможность применения патентной системы, распространили возможность вводить режим самозанятых на все регионы.

"Необходима большая разъяснительная работа со стороны Минфина и ФНС, которая должна основываться на конкретных примерах и расчетах для различных отраслей, направлений и сфер деятельности, доказывающая представителям бизнес-сообщества, что переход с ЕНВД на другие системы налогообложения действительно является "бесшовным", что он не бьет по карману и не создает проблемы по подготовке дополнительной отчетности", - сказал ТАСС президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Риски для бизнеса

Главное достоинство ЕНВД состоит не в том, что эта система позволяла платить меньше, ведь в некоторых случаях размер уплачиваемого налога был даже больше, чем при использовании традиционной системы налогообложения, а в возможности малого бизнеса заметно экономить на бухгалтерских и административных операциях. Так, при "вмененке" субъекты малого бизнеса были освобождены почти от всех отчетностей, напомнил Ковригин.

"В целом, можно предположить, что отмена ЕНВД, безусловно, негативно скажется на стартапах, микробизнесе - ведь бухгалтерские и административные издержки для них могут оказаться неподъемными", - считает он.

Сергей Гебель, напротив, не видит существенных рисков в отмене ЕНВД, кроме потенциального увеличения налоговой нагрузки. И то за исключением более выгодного налога для самозанятых. "Вместе с тем, на мой взгляд, применение в одной отрасли одинаковой системы налогообложения может обеспечить баланс и конкурентную предпринимательскую среду. Сейчас, например, одни в отрасли применяют ЕНВД, другие, в силу ограничений - общую систему. Налоговая нагрузка при относительно одинаковой норме прибыли разная, то есть одни имеют преимущество перед другими. Полагаю, применение одинакового режима позволит предпринимателям на конкурентных условиях осуществлять деятельность и совместно на равных условиях развивать отрасль экономики", - полагает он.