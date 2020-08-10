Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 7 месяцев составило 43,7%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 августа по семи нацпроектам превысило 40%. Лидером, как и по итогам шести месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 58,7% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (54,9%), "Наука" (52,2%), "Жилье и городская среда" (49,2%), "Демография" (48,8%), "Производительность труда и поддержка занятости" (42,1%), "Культура" (41,2%).

Следом идет исполнение по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (38,4%), нацпроекту "Образование" (36,8%), "Международная кооперация и экспорт" (33%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (31,4%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (13,9%) и "Экология" (27,3%).

В национальном проекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 94,4%), в комплексном плане - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (47,4%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (1,8%). В национальном проекте "Здравоохранение" федпроектом с самым высоким исполнением стал проект "Развитие экспорта медицинских услуг "(уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение - по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (22,3%).

В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (35,4% и 46,9% соответственно). В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение низкое, наилучшие показатели у федпроекта "Информационная безопасность" (16,5%), в проекте "Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (92,6%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (исполнен полностью).

В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта "Экспорт продукции АПК" (49,3%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (75,5%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (77,3%).

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (74,1%), в "Культуре" - проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (48,5%), в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Системные меры по повышению производительности труда" (47,8%).