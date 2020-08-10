Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,85 рубля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,16%, до отметки в 73,85 рубля, курс евро прибавил 0,14%, достигая 86,98 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара рос до 74,01 рубля (+0,4%), а курс евро - до 87,12 рубля (+0,3%).

По состоянию на 10:15 мск, доллар немного замедлил рост и торговался на уровне 73,92 рубля (+0,26%), а евро находился на отметке в 87,02 рубля (+0,2%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,14% и достиг 2976,49 пункта, индекс РТС увеличился на 0,04%, до отметки 1271,97 пункта.

К 10:08 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2991,43 пункта (+0,64%), а РТС - на уровне 1275,71 пункта (+0,34%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,81% - до $44,76 за баррель. Нефть сорта WTI повышается на 1,24% и торгуется на уровне $41,73 за баррель.