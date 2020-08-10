Опрос: чаще всего россияне покупают продукты для домашнего приготовления блюд

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россияне чаще всего в 2020 году покупают бананы и свежие продукты, при этом у женщин пользуются популярностью лимоны, а пиво в России покупают в основном люди старше 30 лет. Об этом свидетельствуют данные опрошенных ТАСС ретейлеров.

В этом году, согласно данным "Магнита", в основном россияне посещают магазины для приобретения продуктов для домашнего приготовления блюд и для сбалансированного питания. По данным за семь месяцев, в продуктовой корзине покупателей магазинов "Магнит" (до 16 млн покупателей в день) преобладали товары категории "фреш". Для разных возрастных групп первая тройка наиболее популярных товаров (бананы, цыпленок бройлера и томаты) оказалась идентичной.

"При этом люди до 30 лет, например, тратили больше денег на приобретение картофеля, яиц и лука, а среди продуктов-хитов у женщин были лимоны. Покупатели в возрасте после 30 лет тратили больше денег на пиво, которое находилось на четвертом месте в их топ-10 товаров, тогда как у покупателей младше их эта продукция была на шестом месте в списке", - отметили в "Магните".

В торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" в этом году у покупателей пользуются популярностью (в порядке убывания) бананы, сахар, лук репчатый, яблоко сезонное, томаты, яйца, лимоны, огурцы, тушка цыпленка и мандарины. В Metro в первом полугодии 2020 года на первом месте по востребованности также оказались бананы, а в топ-10 также вошли овощи, вода, молоко, сыры, птица, кофе, замороженная рыба, шоколад и товары личной гигиены. В топ-10 товаров у покупателей сети "Магнит" с четвертого по десятое место вошли яблоки, сахар, апельсины и мандарины, куриные яйца, огурцы и лук. "Это может быть маркером того, что потребители все больше следят за своим здоровьем, отдают предпочтение натуральным продуктам, более осознанно подходят к выбору товаров", - отметили в "Магните".

Во всех регионах, как отметили в Metro, абсолютными лидерами среди категорий являются овощи, фрукты и вода. Молоко также входит в число бестселлеров, но в 2020 году процент его потребления снизился по сравнению с 2019 годом. В Москве в топ-10 входят охлажденная говядина и творог, которые ни в одном регионе России больше не числятся среди наиболее востребованных товаров. В Сибири такой особой категорией являются средства для стирки, которые в других регионах не настолько популярны.

Что изменилось за год

В целом состав потребительской корзины этого года практически повторяет прошлогодний в аналогичном периоде. При этом в 2020 году в "Магните" спрос на подсолнечное масло (в 2019 г. входило в топ-10 по продажам) и сахар (с третьего места опустился на пятое) упал, а на томаты вырос (третье место в этом году против четвертого в 2019 г.). "Пять лет назад в топ-10 входил картофель, который покупатели постепенно заменили диетическим мясом цыпленка", - добавили в "Магните". В сетях X5 Retail Group тушка цыпленка тоже вошла в десятку наиболее популярных товаров, не будучи в ней в 2019 году. В Metro же в число наиболее востребованных товаров впервые с прошлого года вошли замороженная рыба и товары личной гигиены, популярность которых в этом году ретейлер связывает с эпидемиологической обстановкой в стране.

Летом предпочтения покупателей специфическими не оказались. Единственным отличием от периода в целом и от прошлого года, как отметили в Metro, стало то, что в этом году россияне покупают много замороженной рыбы и охлажденного мяса, что может быть связано как с сезоном отдыха на дачах с барбекю и с расширением зоны доставки.