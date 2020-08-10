Smartavia возобновила перелеты из Петербурга в Волгоград и Калининград

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia открыла ряд регулярных маршрутов, отмененных в апреле, в частности, из Санкт-Петербурга в Волгоград и Калининград, и открыла новый рейс Волгоград - Сочи, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Волгоград с частотой четыре раза в неделю и из Санкт-Петербурга в Калининград - пять раз в неделю. Также открыто новое прямое сообщение между Волгоградом и Сочи два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, Волгоград - Сочи - новое для авиакомпании направление.

Кроме того, авиакомпания увеличила до 20 количество рейсов на маршрутах Санкт-Петербург - Архангельск, Санкт-Петербург - Сыктывкар - до семи рейсов в неделю, из Петербурга в Мурманск - до 12 рейсов в неделю, в Самару - до 14 рейсов в неделю, в Казань и в Ростов-на-Дону - до семи рейсов в неделю.

Число рейсов из Москвы в Калининград увеличено до 11 в неделю, а из Санкт-Петербурга в Геленджик - до трех в неделю.

Smartavia - товарный знак, под которым с апреля 2019 года выполняет регулярные и чартерные перевозки авиакомпания "Нордавиа", базирующаяся в Архангельске. Компания летает в более чем 50 российских и зарубежных аэропортов. В ее парке 13 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-800, -700 и -500.