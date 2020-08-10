Военный вертолет Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Вертолеты России" провели первый полет опытного образца новейшего модернизированного военного вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщил Минпромторг РФ.

"В ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", - сообщили в министерстве.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный вертолет также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью, говорится в сообщениях Минпромторга и "Вертолетов России".

Вертолет можно эксплуатировать при любой температуре, в том числе в арктических условиях. Его шасси оснащено колесами с более высокой несущей способностью и износостойкостью, светотехническим оборудованием на базе светодиодов, применен новый интерьер кабины пилотов. "Масштабная реконструкция и техническое перевооружение производства в рамках федеральной целевой программы позволили значительно расширить технологические возможности ААК "Прогресс" и приступить к выпуску более совершенной и надежной боевой техники - модернизированных вертолетов Ка-52 в интересах Вооруженных сил России", - отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сказал гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения компания приступила по поручению министра обороны РФ в прошлом году. "Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - отметил Богинский.

Летные испытания Ка-52М будут проводиться специалистами разработчика (АО "НЦВ Миль и Камов") совместно со специалистами ААК "Прогресс". Часть этапов пройдет на территории предприятия-изготовителя, а затем машины передадут разработчику. По окончании предварительных сдаточных испытаний начнутся государственные совместные испытания.