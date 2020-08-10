Объем экспорта продукции АПК Подмосковья увеличился на 13,5% за шесть месяцев 2020 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Московской области за шесть месяцев 2020 года увеличили экспорт продукции АПК на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более $505 млн, что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пищевая продукция из Подмосковья пользуется в странах СНГ, в Турции, Иране, Сирии, Франции, Германии", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что наиболее значимый прирост экспортируемых товаров в денежном выражении зафиксирован по мясной продукции, обработанным овощам.

В этом году объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в Подмосковье могут вырасти до $1 млрд, к 2024 году этот показатель, по словам министра, планируется довести до $1,7 млрд.