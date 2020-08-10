"Ростелеком" направит 17,5 млрд руб. на дивиденды за 2019 год

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2019 год в размере 5 руб. на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа А. Общий объем выплат составит 17,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Дивиденды за 2019 год составили 77% от свободного денежного потока (FCF).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждено 21 августа.

"Ростелеком" в связи со сделкой консолидации Tele2 не выплачивал промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев в 2019 г., планируя выплатить их в полном объеме летом 2020 г. Дивидендная политика "Ростелекома" на 2018-2020 годы предполагает выплаты минимум 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% от свободного денежного потока.

Сейчас РФ в лице Росимущества владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", у АО "Телеком инвестиции" (куда входят ВТБ, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и банка "Россия") - 20,98%, ВТБ - 8,44%, ВЭБ.РФ - 3,36%, в свободном обращении находится 29,02% акций госоператора.