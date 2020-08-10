Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020-2021 годов.

"Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской Федерации, до 75 % лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин", - говорится в перечне поручений.

Также кабмину предстоит при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы в приоритетном порядке обеспечить выделение средств на поставки в медицинские организации лекарств, медицинских изделий, включая тест-системы, средства индивидуальной защиты и оборудование, дезинфицирующих и антисептических средств, необходимых для профилактики, диагностики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции. Правительству поручено обеспечить контроль за достаточностью объемов производства и поставок на российский рынок отечественными фармпроизводителями лекарств, необходимых для лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация без очередей

Путин рекомендовал властям российских регионов организовать вакцинацию населения от гриппа бесплатно и без очередей, а также сформировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты на предстоящий осенне-зимний эпидемический сезон.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам состоявшегося 29 июля совещания о готовности к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

Также Путин рекомендовал властям регионов обеспечить формирование в аптеках и медучреждениях запаса лекарств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, "необходимого для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов".

Доклад по этим вопросам президент ожидает до 30 августа, далее - раз в два месяца.

Кроме того, руководству регионов РФ рекомендовано обеспечить "проведение санитарно-гигиенического просвещения населения" и разъяснительной работы с привлечением СМИ и социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций по профилактике детского травматизма и респираторно-вирусных инфекций, "включая вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций".

Резерв коек

Путин поручил сохранить в регионах на ближайшие осень и зиму резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации обеспечить с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями", - говорится в тексте документа.

Кроме того, глава государства поручил расширить применение "современных электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций и профилактики инфекционных заболеваний у граждан в период осенне-зимнего эпидемического сезона 2020-2021 годов".

Доклады по этим поручениям правительство должно предоставить президенту до 25 сентября 2020 года.