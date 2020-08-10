Число высокотехнологичных предприятий в городе Санья увеличилось в два раза с 2018 года

САНЬЯ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Общее число высокотехнологичных предприятий в городе Санья южной китайской провинции Хайнань увеличилось в два раза по сравнению с показателем 2018 года и достигло 37. Такие данные были озвучены на конференции, организованной в городе для того, чтобы проинформировать предприятия о льготной политике в Санья, сообщается на официальном сайте правительства провинции.

В мероприятии приняли участие свыше 10 высокотехнологичных компаний, университетов и научно-исследовательских центров, зарегистрированных в Санья.

Высокотехнологичное производство входит в число приоритетных направлений при реализации программы построения в провинции свободного торгового порта. Власти Санья продвигают строительство новой современной инфраструктуры, ускоряют развитие проектов, связанных со стандартом связи 5G, технологиями "умных городов" и "умной промышленности".

В городе были достигнуты успехи в плане развития глубоководных технологий и спутникового дистанционного зондирования. В настоящее время внимание уделяется и стимулированию в развитии таких направлений, как информационная инфраструктура, центры больших баз данных, искусственный интеллект, блокчейн и спутниковый интернет.

К концу 2018 года в Санья, согласно официальным данным, было зарегистрировано 19 высокотехнологичных предприятий. В городе в настоящее время действует особая политика поддержки высокотехнологичных компаний, которая предусматривает, в частности, субсидии на разработку и развитие, а также единовременные выплаты в размере от 100 тыс. до 500 тыс. юаней (14,3 тыс. долларов - 71,8 тыс. долларов).