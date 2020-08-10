В Геленджике приступили к строительству нового терминала аэропорта

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Строительство нового аэровокзального комплекса началось в аэропорту Геленджик. Первый этап строительства завершен - установлены несущие колонны здания, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее в пресс-службе авиаузла сообщали ТАСС, что новый терминальный комплекс аэропорта Геленджик начнут возводить в 2020 году, завершить строительство планируют к началу курортного сезона 2022 года. После запуска нового терминала аэропорт сможет увеличить пропускную способность в 5 раз.

"Строители нового терминала аэропорта Геленджик завершили первый этап монтажа несущих колонн здания. На сегодняшний день смонтировано более 50 тонн металлоконструкций. <…> После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью более 16 700 квадратных метров в год аэропорт сможет обслуживать более 1 000 000 пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установленные несущие колонны высотой до 19,5 метров обладают повышенной сейсмоустойчивостью. Всего на различных этапах планируется смонтировать около 1 500 тонн таких металлоконструкций.

"Архитектурное решение терминала предполагает кровлю из структурного покрытия весом 1 000 тонн, которая "парит" всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних колоннах, окруженных прозрачным фасадом. Так сложная, "живая" форма кровли словно повисает в воздухе. При этом каждая из колонн рассчитана на 8-балльное землетрясение", - приводятся в сообщении данные пресс-службы ООО "Альфа Строй", занимающейся строительством нового пассажирского терминала аэропорта в Геленджике.

По информации генерального директора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко, слова которого приводятся в сообщении, строительство нового терминала ведется в соответствии с графиком, и после его окончания в аэропорту появится больше стоек регистрации и выходов на посадку, будет предусмотрена удобная и понятная логистика внутри здания и на привокзальной площади, появятся комфортные зоны ожидания. Отмечается, что на сегодняшний день на строительной площадке задействовано порядка 300 человек и 30 единиц техники.

Об аэропорте

Аэропорт Геленджика располагается в районе Тонкого мыса. Он был закрыт на первую реконструкцию в 2004 году, через год начались работы по строительству нового аэровокзала. За пять лет были возведены терминал и взлетно- посадочная полоса. После многолетней капитальной реконструкции аэропорт открылся в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро".

Это единственный аэропорт из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного. Пассажиропоток за прошлый год составил 338 тыс. человек. Аэровокзал представляет собой одноэтажное здание, где размещены VIP-зал, зал ожидания вылета и зал регистрации.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубани в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17,3 млн человек.