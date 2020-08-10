Путин: механизмы Национальной социальной инициативы должны заработать в 2021 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал срок до 1 декабря на разработку и апробацию механизмов Национальной социальной инициативы, которые начнут действовать во всех регионах с 2021 года.

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, необходимо "обеспечить разработку механизмов Национальной социальной инициативы, направленных на выявление и устранение барьеров при оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение, образование и социальную поддержку; повышение эффективности процессов в деятельности организаций социальной сферы; формирование рейтинга субъектов РФ и муниципальных образований по качеству жизни населения, включающего, в том числе рейтинг, составленный на основе оценки молодыми гражданами качества образования, доступности жилья, удобства городской среды и общественных пространств, возможностей для реализации предпринимательских и творческих инициатив; создание системы мониторинга и обмена лучшими практиками в социальной сфере".

Эту задачу должны решать Агентство стратегических инициатив (АСИ), Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда, рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика", власти регионов, представители экспертных и общественных организаций.

Путин потребовал "провести в заинтересованных субъектах Российской Федерации пилотную апробацию механизмов Национальной социальной инициативы, включая оценку качества жизни населения, проработав вопрос об использовании для сбора соответствующей информации технологий на базе искусственного интеллекта".

На основе анализа результатов пилотной апробации механизмов Национальной социальной инициативы следует "обеспечить с 2021 года на территории всех субъектов РФ реализацию в полном объеме механизмов Национальной социальной инициативы".

Президент поручил правительству, АСИ, Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и властям регионов "проработать вопрос о включении субъектов РФ в работу по формированию и реализации проектов Национальной технологической инициативы, в том числе в системе образования, предусмотрев при этом расширение использования перспективных наработок в программах переподготовки кадров". Доклад об исполнении глава государства ждет до 1 ноября.