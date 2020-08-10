Суд на 63 дня приостановил работу паропровода ТЭЦ-1 НТЭК в Норильске

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Норильский городской суд Красноярского края по представлению Енисейского управления Ростехнадзора на 63 дня приостановил работу паропровода ТЭЦ-1 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") за нарушения требований промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки 6-27 июля Ростехнадзор выяснил, что на объекте не в полном объеме проведена экспертиза промышленной безопасности, не соблюдается график планово-предупредительных ремонтов наружных паропроводов района теплоснабжения на 2020 год, наблюдаются смещения от проектного положения оси паропровода в районе озера Долгое, а также не обеспечена герметичность фланцевых соединений на задвижках в районе Медного завода и озера Долгое.

"По итогам проверки Енисейским управлением Ростехнадзора возбуждено административное производство и оформлен протокол об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дела Норильский городской суд Красноярского края признал АО "НТЭК" виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления эксплуатации паропровода "ТЭЦ-1 - Медный завод" на срок 63 дня", - говорится в сообщении.

Признание вины и частичное устранение выявленных нарушений на момент рассмотрения дела смягчают административную ответственность компании, отметили в ведомстве.

В начале июля Ростехнадзор уже выявлял грубые нарушения требований промышленной безопасности в ходе внеплановой проверки НТЭК. В связи с угрозой причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью людей эксплуатация шести опасных производственных объектов (ОПО) компании тогда была приостановлена на 90 суток.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.