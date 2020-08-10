Разработка резидента "Сколково" показала точность 90% в обнаружении COVID-19 на снимках КТ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Интеллоджик", резидент кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково", разработала продукт для автоматического анализа исследований легких методом компьютерной томографии (КТ). Тестирование системы показало высокую точность распознавания признаков, характерных для коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

Компания "Интеллоджик" создала платформу Botkin.AI, которая использует технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. С начала пандемии компания разработала и добавила на свою платформу систему, которая позволяет качественно дифференцировать симптомы, характерные для COVID-19, измерять объем различных типов поражений легких, анализировать данные и т. д.

"Первым регионом, где прошло пилотное использование продукта Botkin.AI, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там проанализировали более трех тысяч исследований КТ. Точность анализа превысила 90%, при этом специфичность была выше 80% - это один из лучших результатов в мире. Тестирование показало, что разработка компании способна с высокой точностью идентифицировать признаки вирусных пневмоний", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что автоматизация процесса подсчета объема поражения легких сокращает время описания врачом каждого исследования, а возможность визуализации площади поражения легочной ткани позволяет в первую очередь уделять внимание исследованиям с более выраженными изменениями, а также оценивать изменения объема поражения легких у пациентов в динамике.

По словам руководителя направления "Цифровая медицина" "Сколково" Сергея Воинова, фонд активно поддерживает подобные разработки с 2017 года. "КТ-исследование является неотъемлемой частью диагностики практически каждого случая заболевания и подозрения на COVID-19. За время пандемии таких исследований сделано столько же, сколько суммарно за последние несколько лет. В сегодняшних реалиях применение технологий искусственного интеллекта в рентгенологических системах поддержки принятия врачебных решений становится все более востребованным элементом работы медиков", - цитирует пресс-служба Воинова.