Доходы "Газпрома" от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января-июня 2020 года снизились на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $11,3 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 17,8%, до 91,1 млрд куб. м. В том числе в июне экспорт газа составил 13,8 млрд куб. м (рост на 0,9% в месячном выражении) на общую сумму $1,13 млрд (на 13% меньше, чем в мае).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд куб. м газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м.