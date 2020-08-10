Доход компаний РФ от экспорта СПГ в I полугодии снизился на 12,6%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июне 2020 года сократились на 12,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $3,92 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 11,8% и достиг 32,9 млрд кубометров.

Экспорт СПГ в июне текущего года составил 5,3 млрд куб. м (снижение на 28,8% по отношению к маю) на сумму $559,8 млн (падение на 42% к маю).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".