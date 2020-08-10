Власти Ульяновской области за период пандемии подписали семь инвестиционных соглашений

УЛЬЯНОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области в период действия ограничений из-за коронавируса подписали 7 инвестиционных соглашений с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей. Об этом губернатор региона Сергей Морозов написал в понедельник на своей странице в Facebook по итогам встречи с предпринимателями.

"Мы видим, что российские и иностранные компании готовы работать, предлагать новые проекты. За период режима ограничений мы подписали 7 соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Это порядка 4 млрд рублей в развитие региона. Это свыше 600 новых рабочих мест для жителей нашей области", - написал он.

Губернатор призвал всех предпринимателей последовать примеру компаний, которые активно работают на территории Ульяновской области, и "стать хедлайнером восстановления экономики". "На сегодняшний день число безработных в Ульяновской области достигает 27,5 тысяч человек. Но при этом в регионе зарегистрировано более 44 тысяч субъектов предпринимательства. И если каждый предприниматель создаст хотя бы одно рабочее место, мы закроем проблему безработицы", - отметил он.

Морозов добавил, что эта задача важна как для власти, так и для предпринимательского сообщества. "Кроме того, важно вернуть наших земляков с вахтовых работ и предложить достойную работу здесь, в Ульяновской области. К началу сентября все главы муниципалитетов должны представить планы по решению обозначенных задач", - уточнил губернатор.

Ульяновская область на данный момент находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В регионе запрещена работа заведений общепита, за исключением летних веранд, массовые мероприятия, торжественная регистрация браков. Для всех жителей действует масочно-перчаточный режим, средства индивидуальной защиты необходимо надевать в магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте, на остановках и в других местах массового скопления людей. Кроме того, сохраняются требования по социальному дистанцированию.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области подтверждено 10 140 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7 112 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 73 пациента с подтвержденным коронавирусом.