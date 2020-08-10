Прием заявок на участие в чемпионате ArtMasters продлили до 15 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сбор заявок на участие в первом в России чемпионате творческих компетенций ArtMasters продлен до 15 августа, участниками стали уже более 7 тысяч человек. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе проекта. Ранее сообщалось, что заявки принимают до 11 августа.

"Первый национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявляет о продлении сроков приема заявок на участие до 15 августа. Теперь еще больше талантливых молодых людей со всей России смогут присоединиться к соревнованию и получить шанс на стажировку и трудоустройство в ведущих медиакомпаниях, театрах и на киностудиях страны", - говорится в сообщении.

Участие в чемпионате бесплатное, первые два этапа проходят онлайн, а в заключительном туре соревнования все расходы берут на себя организаторы. В пресс-службе рассказали, что финалисты ArtMasters приедут в Москву, чтобы пройти итоговые испытания на лучших площадках столицы, а также получат дополнительную уникальную возможность отправиться на "Тавриду", где они объединятся с участниками форума и реализуют собственные творческие проекты.

"Сегодня нас уже больше 7 тысяч человек, но, я уверен, это не предел. Главная задача чемпионата ArtMasters - "достучаться" до каждого талантливого профессионала, создать для него как можно больше возможностей и интегрировать в настоящую профессиональную среду. Мы получили целый ряд писем от организаций и участников с просьбой продлить срок приема заявок, именно поэтому мы приняли решение продлить еще на неделю", - цитирует пресс-служба слова руководителя дирекции национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислава Володина.

Уточняется, что больше всего заявок (32,1%) поступило от жителей Центрального федерального округа, на втором месте по количество поданных анкет - Северо-Западный федеральный округ (17,5%), на третьем - Приволжский округ (13,3%). Среди регионов лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Екатеринбург и Иркутск.

Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры, Министерства просвещения и правительства Москвы.