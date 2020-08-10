Мишустин: Минфин должен рассмотреть вопрос о выделении денег на вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову решить вопрос с выделением денег на проведение вакцинации против гриппа.

"Прошу Антона Германовича Силуанова рассмотреть выделение средств, необходимых для предстоящей вакцинации против гриппа, совместно с Минздравом в ближайшее время", - сказал председатель правительства в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов организовать вакцинацию населения от гриппа бесплатно и без очередей, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи.