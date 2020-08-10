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Путин назвал актуальной защиту персональных данных на фоне цифровизации экономики

Президент также напомнил, что законом предусмотрено девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Вопрос защиты персональных данных граждан является особенно актуальным в условиях цифровизации экономики, отметил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Роскомнадзора Андреем Липовым.

"Мы все говорим, и не только говорим, а предпринимаем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы. В этой связи, конечно, особенно актуальным является вопрос защиты персональных данных", - сказал глава государства, попросив своего собеседника начать свой доклад именно с этой темы.

Путин также напомнил, что законом предусмотрено девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан. Он поинтересовался тем, как Роскомнадзор выстраивает работу по этому направлению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипов, Андрей Юрьевич
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