ПСБ создал департамент по диверсификации предприятий ОПК

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) создал департамент для поддержки проектов по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Новую структуру банка возглавил Владимир Печенкин, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В рамках поддержки оборонной отрасли России за счет увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ создал специализированную структуру - департамент по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций. Новое подразделение возглавил Владимир Печенкин", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что ПСБ уже является платформой для организации взаимодействия компаний ОПК как с государственными органами и институтами развития, так и с участниками рынка гражданской продукции. В частности, на текущий момент банк активно обсуждает со всеми заинтересованными сторонами вопросы общей программы диверсификации.

По мнению главы дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артема Гарибяна, слова которого приводятся в сообщении, банк "обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать центром компетенций в вопросах диверсификации, и будет поддерживать интеграционные проекты, обеспечивая их финансовое сопровождение". Гарибян добавил, что создание департамента по диверсификации является логичным шагом в рамках дальнейшей работы с государственным оборонным заказом.