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Авиакомпания "Россия" увеличит частоту ежедневных рейсов между Петербургом и Калининградом

Планируется по пять рейсов каждый день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" с 10 по 17 августа увеличит интенсивность авиасообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом до пяти рейсов в день. Компания постепенно восстанавливает интенсивность перевозок до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Авиакомпания "Россия" постепенно наращивает частоту полетов из Санкт-Петербурга, приводя ее к доковидному периоду, а по некоторым направлениям - и к полетам с увеличенной частотностью. С 10 по 17 августа компания увеличит частоту регулярного авиасообщения по маршруту "Санкт-Петербург - Калининград" на семь рейсов в неделю до пяти частот в день, выполняемых совместно с "Аэрофлотом", - сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе по маршруту Санкт-Петербург - Калининград и Санкт-Петербург - Сочи "Россия" нарастила число ежедневных рейсов с трех до четырех. В Анапу количество полетов увеличилось с двух до трех. В Екатеринбург, Самару, Уфу, Архангельск и Ростов-на-Дону периодичность ежедневного сообщения возросла с одного до двух рейсов.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик, Красноярск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Сургут, Сыктывкар, Тюмень и Челябинск с августа будут также выполняться ежедневно. По дальневосточной программе полетов "Россия" стала ежедневно выполнять рейсы из московского Шереметьево во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан, в Хабаровск - пять раз в неделю.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. По итогам 2019 года "Россия" перевезла более 11,6 млн пассажиров, компания признана лидером по трансферу через базовый международный аэропорт Пулково.

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