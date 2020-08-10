Акции медиахолдинга арестованного в Гонконге магната взлетели на 183%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 августа. /ТАСС/. Акции гонконгского медиахолдинга Next Digital Media выросли в понедельник на рекордные 183% после ареста его владельца - магната Джимми Лая, который подозревается в нарушении нового закона о защите национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

Утром из своего особняка полицией был выведен в наручниках мультимиллионер и оппозиционный активист Джимми Лай (Ли Чжиин) - владелец газеты "Пинго жибао". Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге и поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и американский госсекретарь Майкл Помпео.

Также были взяты под стражу двое сыновей Лая и объявлен в розыск его ближайший помощник - американец Марк Саймон, который скрывается за рубежом. Вслед за этим около 200 сотрудников полиции провели обыск в издательском офисе газеты "Пинго жибао" и холдинга Next Digital Media, арестовав несколько топ-менеджеров.

На этом фоне акции холдинга изначально обрушились на 17%. Однако затем на них неожиданно наметился ажиотажный спрос, в ходе которого стоимость взлетала на 344%. К окончанию торгов ценные бумаги компании укрепились на уровне роста в 183,33% - до 0,255 гонконгских долларов за единицу.

Аналитики затрудняются назвать точную причину такого роста. Однако после арестов и обыска в социальных сетях стали распространяться призывы оппозиционных активистов из числа сторонников Лая оказать ему поддержку путем покупки акций его компании. Так, один из блоггеров-финансистов на своей странице в Facebook выступил с утверждением, что он выкупил свыше 1 млн ценных бумаг Next Digital Media.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, являющемся специальным административным районом Китая. Как заявляют в Пекине, закон нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Центральное правительство Китая также создало в Гонконге специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция местной администрации.