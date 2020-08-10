Потанин: акционерное соглашение "Норникеля" не нужно для дальнейшего развития компании

ТАСС, 10 августа. Акционерное соглашение "Норникеля" стало рудиментом, который не нужен для дальнейшего эффективного развития компании, заявил в комментарии агентству Reuters крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин.

"Сейчас акционерное соглашение, которое было заключено в 2012 году, стало рудиментом, который не нужен "Норникелю" для дальнейшего эффективного развития и модернизации", сказал Потанин.

По словам главы "Норникеля", сейчас видение "Интерроса" и "Русала" (крупнейшие акционеры компании) в отношении принципов управления компанией серьезно отличается.

"Сегодня видение "Интерроса" и "Русала" в отношении принципов управления в "Норникеле" принципиально различаются. "Русал" выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что на взгляд "Интерроса" противоречит принципам нормального корпоративного управления, предполагающим, например, разумную децентрализацию", - сообщил Потанин.

"Сохранение этой "надстройки" приведет к еще большему давлению на "Норникель" с целью получать максимальные дивиденды, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании", - считает Потанин.

Акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Потанина (владеет 33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций) - в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. По действующему соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере 1 млрд долларов. Дерипаска и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.