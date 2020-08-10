Власти Сахалина обсуждают с "Аэрофлотом" возможность возобновления субсидированных полетов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области ведут переговоры с авиакомпанией "Аэрофлот" о возможности возобновления продажи субсидированных билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

"Власти Сахалина ведут переговоры с "Аэрофлотом" о возобновлении субсидированных полетов. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области совместно с авиакомпанией обсудили пути выхода из создавшейся ситуации", - сказано в сообщении.

"Аэрофлот" приостановила продажу субсидируемых авиабилетов на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России 4 августа. Пресс-секретарь компании Юлия Спивакова сообщала, что лимит полученных государственных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан. Она также отмечала, что программа "плоских" тарифов продолжит действовать на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Мы провели ряд переговоров с руководством авиакомпании. Варианты найдены. Если "Аэрофлот" примет наши предложения, то уже в течение следующей недели появится возможность возобновить продажу льготных билетов на Сахалин", - приводят в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. Объем финансирования программы в 2020 году составляет 5,8 млрд рублей.